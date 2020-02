Onward – Oltre la magia: il nuovo trailer italiano del film

Dopo averlo visto in lingua originale, ecco finalmente l’ultimo trailer di Onward -- Oltre la magia anche in italiano. A doppiare i protagonisti un cast vocale d’eccezione, tra cui spiccano Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Onward sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 5 marzo.

Guarda il trailer italiano del film:

Onward | Nuovo Trailer Italiano

La trama del film:

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

Onward sarà uno dei due film che la Pixar proporrà quest’anno. Con tutta probabilità, l’obiettivo è quello di suddividere la produzione realizzando un lungometraggio con un target prettamente per famiglie e un altro pensato anche per un pubblico più. adulto. Ovviamente la ricetta della Pixar la conosciamo molto bene ormai, dunque siamo sicuri che Onward sarà una scelta vincente così come Soul.