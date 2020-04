Together at home: Lady Gaga canterà The Prayer con Andrea Bocelli

Lady Gaga, Céline Dion, Andrea Bocelli e John Legend canteranno The Prayer con il pianista Lang Lang durante l’evento One world: Together at home che avrà luogo questa notte.

Il brano è un canzone scritta per il film d’animazione del 1998 La spada magica-Alla ricerca Di Camelot. Il pezzo è stato originariamente registrato in due versioni soliste, una cantata in inglese da Céline Dion e l’altra in italiano da Andrea Bocelli.

Lady Gaga, Céline Dion, Andrea Bocelli and John Legend will perform “The Prayer” with pianist Lang Lang at “One World: Together at Home” tomorrow. pic.twitter.com/dN8e1m67x8 — Pop Crave (@PopCrave) April 17, 2020

Orgoglio tutto italiano nel One World Together At Home, il mega concerto con star internazionali a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. All’elenco di ospiti e performer si aggiungono, infatti, anche Zucchero e lo stesso Andrea Bocelli che ci regalerà un’esibizione sulle note di The Prayer con Lady Gaga.

Il cantautore italiano Zucchero “Sugar” Fornaciari e il cantante di lirica si uniranno a tantissimi altri artisti di fama mondiale.

Tra le tante personalità dello spettacolo all’appello troviamo Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè ma anche Taylor Swift e alcuni membri degli One Direction. Insomma, un cast davvero ricco che comprende anche tantissime altre star del panorama musica mondiale.