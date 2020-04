Taylor Swift, Camila Cabello e Shawn Mendes si uniranno alla scaletta di ospiti prevista per l’imminente speciale di Global Citizen, One World: Together at Home. L’evento, vi ricordiamo, verrà realizzato questo sabato (18 aprile)!

Alla lista degli artisti si aggiungono, oltre a Taylor Swift e alla coppia di Señorita, anche Sam Smith, Pharrell Williams e Usher.

Gli artisti citati si uniscono così ai personaggi dello spettacolo già precedentemente annunciati che faranno semplici apparizioni e/o si esibiranno, tra cui Adam Lambert, Liam Payne, Priyanka Chopra, Billie Eilish, Becky G, David Beckham, Ellie Goulding, Maren Morris, Kesha e molti altri.

One World Together at Home è un evento di otto ore trasmesso in tutto il mondo, curato da Lady Gaga e presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, per celebrare e supportare gli operatori sanitari, trasmesso per presentare le esperienze reali di medici, infermieri e famiglie in tutto il mondo.

L’evento non sarà un evento di raccolta fondi e nessuna delle celebrità partecipanti chiederà donazioni durante la trasmissione. Gaga, infatti, ha già contribuito a raccogliere oltre $ 35 milioni in vista dello speciale.

Taylor Swift, intanto, qualche giorno fa ha avuto un’ottima ragione per essere orgogliosa di suo fratello Austin. Il giovane ha appena pubblicato un nuovo film in cui non solo recita, ma ha che ha anche contribuito a produrre!

La cantante trentenne è andata su Instagram per aiutare a promuovere il nuovo film di Austin, We Summon the Darkness. Lo ha fatto pubblicando una simpatica foto scattata dall’amica Gigi Hadid che li ritrae insieme e in cui mostra tutto il suo inequivocabile entusiasmo.