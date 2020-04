One World Together at home: nel cast anche Liam Payne e Niall Horan

Grandi notizie! Al grande. grandissimo evento benefico One World: Together at home parteciperanno anche due degli One Direction! Nelle scorse ore, infatti, gli organizzatori del live in programma il prossimo 18 aprile hanno confermato la presenza di Niall Horan e Liam Payne!

I due artisti, proprio nei giorni scorsi, si erano sentiti in videochiamata Skype, “rompendo” internet. A questo punto è possibile che i due stessero discutendo (al di là della reunion dei One Direction) anche riguardo a One World: Together at home.

One World: Together at home: ecco il cast al completo!



Ci sarà anche un po’ della nostra Italia a questo evento! Fra gli artisti vedremo infatti anche Zucchero “Sugar” Fornaciari. L’artista si aggiungerà così alla lunghissima artisti che si esibiranno a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19.

La line-up, a dir poco incredibile, includerà anche Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè e molte altre personalità della musica e dell’intrattenimento di fama internazionale.

Lo show, presentato da Jimmy Fallon del “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel del “Jimmy Kimmel Live!” e Stephen Colbert del “The Late Show with Stephen Colbert”, verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme.

Ecco dove seguire l’evento in diretta streaming dall’Italia

Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia andBell Media