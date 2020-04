Benedetta Porcaroli nel nuovo video musicale di Achille Lauro

Achille Lauro ha appena rilasciato il suo nuovo video per il singolo 16 marzo che ha per protagonista l’attrice Benedetta Porcaroli.

Il video è un come back nella cultura pop anni Novanta, reinterpretata in una nuova chiave, decadente e nostalgica. È il ricordo di un passato che non torna, di un amore ritrovato solo nei ricordi, attraverso l’obiettivo di una videocamera. Giacche di jeans, baci disinibiti, una palette di colori fluo e un susseguirsi di flashback. Sono questi gli ingredienti che compongono il graffito emotivo di un amore disarmato e costretto ad arrendersi. Ma che resta inciso in chiunque abbia mai amato.

Protagonista del nuovo video di Achille Lauro la giovane e brillante Benedetta Porcaroli. L’attrice incarna perfettamente lo spirito sognante tipico dei Nineties.

Anche il videoclip, proprio come il brano, è nato durante questo periodo particolare. Un’idea di Achille Lauro sposata e sviluppata dal suo team creativo. Insieme, sono riusciti a coinvolgere un vero e proprio team di lavoro dando vita ad una produzione home made, ma comunque gestita con minuzia e professionalità. A dimostrazione che la creatività di Achille Lauro non ha limiti né restrizioni.

Il videoclip è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, che hanno dato una forma al flusso creativo e all’estetica potente che l’artista aveva in mente per le atmosfere già proprie di 16 MARZO, power ballad intima, melodica e al tempo stesso struggente.

Il cantante raggiunge, anche attraverso le immagini che oggi accompagnano il brano, l’espressione di sé che aveva sempre cercato, utilizzando un nuovo linguaggio, libero e liberato. E mai come questa volta sente così sua la propria musica. Quello di Achille Lauro è un percorso di continua ricerca, evoluzione e crescita, che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti più interessanti del panorama artistico italiano.