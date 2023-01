Mercoledì 2 è ufficiale: Netflix conferma la seconda stagione

Jenna Ortega tornerà ad indossare le trecce perché Mercoledì 2 è ufficiale. Dopo un paio di giorni di incertezza sulla casa della seconda stagione della serie ispirata alla Famiglia Addams, Netflix ha annunciato che Mercoledì tornerà con una seconda stagione solo sulla piattaforma streaming. Maggiori dettagli sulla seconda stagione saranno condivisi prossimamente.

Mercoledì 2 – l’annuncio:

In un’intervista esclusiva su Tudum.com i creatori, showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar hanno dichiarato:

“È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.”

Trama della prima stagione:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Mercoledì 2 – cast:

Ancora non è stato annunciato il cast di attori che torneranno per la seconda stagione di Mercoledì, ma siamo ovviamente certi di rivedere Jenna Ortega ed il resto della Famiglia Addans, ovvero Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) e speriamo in un cameo di Fred Arimisen nei panni di Zio Fester.

Inoltre ci saranno sicuramente anche Emma Myers (Enid Sinclair) e Percy Hynes White (Xavier Thorpe), oltre a probabilmente anche Joy Sunday (Bianca Barclay), Georgie Farmer (Ajax Petropolus) e Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), non è certo, invece, il ritorno di Hunter Doohan nei panni di Tyler Galpin.

