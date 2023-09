Olivia Rodrigo pubblica il video di Get Him Back e annuncia il tour mondiale

La vincitrice di 3 GRAMMY® Awards, Olivia Rodrigo, ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Get Him Back!, in tutte le radio italiane da venerdì.

Diretta dal regista Jack Begert (Dominic Fike, Kendrick Lamar, Vince Staples) della compagnia di produzione Psycho Films e girato a Los Angeles con il direttore della fotografia Xiaolong Liu (Beyoncé, Rosalia, Billie Eilish, Travis Scott), la clip dal ritmo serrato cattura l’energia senza freni della canzone ed esplora il doppio significato del brano.

Diverse versioni parallele di Olivia sono protagoniste del video – alcune consumate dal desiderio di vendetta su un ex-fidanzato, altre che sognano di riaverlo indietro.

La clip è girata con la videocamera del nuovissimo iPhone 15 Pro Max. Non resta che fare click to play sul video ufficiale della canzone.

Il video di Get him back di Olivia Rodrigo

Venerdì 8 settembre, intanto, è uscito il secondo album in studio GUTS, che sulla sola piattaforma di Spotify che vola già alto nelle classifiche di tutto il mondo. Basti pensare che il giorno dell’uscita ha fatto registrare il 10° debutto più alto sulla piattaforma per un album di un’artista femminile.

Ieri sera, Olivia Rodrigo ha inaugurato il nuovo progetto cantando anche un medley dei due singoli estratti dall’album, Vampire/Get Him Back!, agli MTV VMAs, vincendo anche un premio per il miglior montaggio della clip di vampire, diretta dalla regista Petra Collins.

Ma non è finita qui perché l’artista ha annunciato il suo tour mondiale che farà tappa in Italia con un unico attesissimo concerto il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna. Per avere maggiori informazioni puoi visitare il sito ufficiale dell’artista Oliviarodrigo.com.