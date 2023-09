Liam Payne è stato ricoverato d’urgenza, che cosa è successo

La star degli One Direction Liam Payne è stata portata d’urgenza in ospedale a causa di un dolore lancinante ai reni.

Il malore si è verificato mentre stava trascorrendo una vacanza sul Lago di Como in Italia, insieme alla sua fidanzata Kate Cassidy.

Liam stava festeggiando nella sua proprietà vicino al lago il loro primo anniversario di fidanzamento, quando ha cominciato, appunto, a sentirsi male.

È stato quindi portato d’urgenza al pronto soccorso in ambulanza prima di essere ricoverato in un reparto ospedaliero dove rimarrà per diversi giorni.

Una fonte ha detto: “Liam Payne sta male, ma è nel miglior posto possibile e finalmente i medici saranno in grado di andare a fondo a ciò che sta succedendo”.

I dottori stanno indagando su un problema di salute che è a quanto pare ricorrente e che ha portato l’artista a cancellare il suo tour, proprio il mese scorso.

Solo poche settimane fa, infatti, il cantante ha confessato ai fan di essere stato in ospedale con una grave infezione ai reni, costringendolo a cancellare la tournée.

Ha rivelato, inoltre, che all’inizio di quest’anno è rimasto sobrio per quasi sei mesi e che ha trascorso la maggior parte dell’anno lavorando al suo secondo album.

Per disintossicarsi dall’alcool è stato per lui necessario trascorre 100 giorni in una struttura di riabilitazione, in Louisiana.

Ha raccontato di come in passato svuotasse spesso i minibar durante i tour mondiali con gli One Direction prima della loro separazione, avvenuta nel 2015.

Ma ha detto ai fan che ora ha “Più controllo sulla vita. Avevo solo bisogno di prendermi un po’ di tempo per me stesso, perché in un certo senso sono diventato qualcuno che non riconoscevo più. La parte più spaventosa è stata riaccendere il telefono dopo 100 giorni. Naturalmente, noi auguriamo a Liam Payne di rimettersi al più presto.