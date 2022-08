Amici 22: per il ballerino Nunzio potrebbe esserci un ruolo inedito

Vi ricordate i tutorial di Nunzio Stancampiano, uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi?

Secondo le ultime indiscrezioni, il ballerino sarebbe stato scelto per un compito del tutto nuovo nella scuola più famosa d’Italia.

La pagina Amici News, riporta infatti che il danzatore latinista rimarrà nel programma rivestendo un ruolo differente rispetto a quello di alunno.

Visto il successo riscosso lo scorso anno come allievo, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un nuovo compito. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme dobbiamo aspettare l’inizio del programma.

Il giovane, quindi, non dovrebbe entrare a far parte del corpo di ballo composto dai professionisti ma aiutare i ragazzi nel loro percorso nella scuola.

Se manterrà il suo spirito giocoso che ha dimostrato come allievo, le risate e gli scontri con la professoressa Alessandra Celentano sono assicurati!

I rumors sostengono, inoltre, che un altro ex alunno, LDA, sarà ospite della prima puntata della trasmissione.

Proprio con Nunzio, Luca D’Alessio (questo il vero nome del cantante) aveva stretto una sincera amicizia, all’insegna dello scherzo e della leggerezza.

Amici 22: quando inizia, professori e alunni

Sempre dalla stessa fonte, sappiamo anche la probabile data per la prima registrazione è il 15 settembre mentre quella della messa in onda è domenica 18 settembre. A questo proposito si attendono conferme ufficiali.

Per quanto riguarda i professori, sarebbe praticamente certa questa configurazione: Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro alla cattedra di ballo; Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi alla cattedra di canto. Non ci saranno, invece, Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda gli alunni della nuova classe di Amici, vi abbiamo raccontato più volte del possibile ritorno di Mattia Zenzola a rappresentare la quota di danze latino-americane. C’è grande attesa per il suo effettivo rientro in gioco in questa nuova edizione.

