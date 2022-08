House of The Dragon – Olivia Cooke e Emily Carey sono Alicent Hightower

Uno dei personaggi chiave degli intrighi di House Of The Dragon è l’affascinante Alicent Hightower, amica prima di Rhaenyra Targaryen e pedina importante nella Danza dei Draghi poi.

Chi è Alicent Hightower:

Alicent Hightower è figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, e donna più attraente dei Sette Regni. Alicent è cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più ristretta; dotata di raffinata grazia e grande acume politico. Quando la incontriamo da giovane nel primo episodio è molto amica di Rhaenyra Targaryen, ma è chiaro sin da subito che suo padre per lei ha mire molto alte e che potrebbero andare in contrasto con quelle della principessa.

Le attrici che la interpretano:

Il personaggio è interpretato da due attrici diverse, una nella sua versione adolescente (Emily Carey) ed una nella sua versione adulta, ovvero Olivia Cooke.

Emily Carey è un’attrice e modella inglese nata il 30 Aprile del 2003; è diventata popolare con il suo ruolo nella serie britannica della BBC Casualty e con quello di Mika nella serie tv Netflix Get Even.

Olivia Cooke è un’attrice inglese nata il 27 Dicembre del 1993 ed ultimamente è diventata molto popolare i suoi ruoli in Bates Motel e nel film Ready Player One. L’attrice ha recitato anche nel film Sound of Metal, Quel fantastico peggior anno della mia vita e nella mini serie Vanity Fair.

House Of The Dragon – La serie:

House of the Dragon è composta da dieci episodi girati nel Regno Unito e racconterà la cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto civile scoppiato nei Sette Regni tra due rami di Casa Targaryen per la successione a Viserys I.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes. Tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin.

House of the dragon dove vederlo:

La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. L’appuntamento, infatti, è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15.

Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.

