Jenesy e Samuele Fazzi: il video di Vorrei Dimenticarti

È online da oggi, 12 febbraio, il videoclip di Vorrei dimenticarti (qui trovi audio e testo del brano). Si tratta del singolo che ha visto per la prima volta la collaborazione dei giovanissimi e talentuosi Jenesy e Samuele Fazzi.

Il videoclip del brano è un viaggio attraverso i ricordi e si articola tra flashback spensierati ed un presente fatto di malinconia. La cornice è la città di Milano che fa da sfondo notturno rendendo tutto ancora più nostalgico. I due ragazzi sono due amici che si supportano nei momenti difficili. Hanno trascorso le loro giornate in compagnia del loro primo amore, mentre ora aspettano invano un messaggio sul cellulare che non arriva mai.

Jenesy e Samuele Fazzi, legati dalla partecipazione del popolare docu-reality Il Collegio 4, in Vorrei dimenticarti raccontano di un amore ormai finito ma che continua ad essere onnipresente nella vita dei protagonisti rivelandosi, perciò, impossibile da dimenticare. Il timbro profondo di Samuele e le melodie rap di Jenesy sono il manifesto di una generazione. I due parlano a nome di tutti i loro coetanei, chiarendo al mondo che non esiste un’età giusta o sbagliata per iniziare a soffrire per amore.

Chi sono Jenesy e Samuele Fazzi?

Jenesy, nome d’arte di Gianni Musella, nasce a Torino nel 2001 e attualmente vive a Moncalieri assieme ai genitori e alle sue due sorelle. Da sempre appassionato di musica e in particolare di rap, nel 2016 crea un duo con l’amico Spike. Nel 2019 è stato uno degli studenti de Il Collegio dove si è fatto apprezzare per la sua simpatia e spigliatezza, riuscendo a ottenere il tanto ambito diploma.

Samuele Fazzi, classe 2001, nasce a Massa. Si avvicina al mondo della musica all’età di 11 anni grazie allo studio del flauto traverso e del pianoforte. La musica ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella sua vita, riuscendo a superare un periodo difficile proprio attraverso questa grande passione. Nel 2019 è stato uno dei protagonisti de Il Collegio, esperienza che gli ha consentito anche di mettere in mostra le sue doti di musicista di pianoforte e il suo amore per la musica.