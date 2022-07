Not Okay: trailer, cast, trama e anticipazioni del film di Disney+

Not Okay è un nuovo film originale Disney+ che uscirà in streaming sulla piattaforma il 29 luglio. Il film è una commedia che segue le assurde vicende di una ragazza alla deriva nel lavoro, nei rapporti con gli altri e nelle sue relazioni sentimentali. Una bugia le farà assaporare il successo ma le farà anche capire che cosa conta realmente nella vita.

Not Okay, il trailer del film

Not Okay trama e uscita

Danni Sanders (Zoey Deutch) è un’aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e – cosa peggiore – senza follower, che finge un viaggio a Parigi postando contenuti fake su Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social media.

Quando un terrificante incidente colpisce la città delle luci, Danni cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Torna come un’eroina, stringe un’improbabile amicizia con Rowan (Mia Isaac), sopravvissuta a una sparatoria in una scuola e impegnata a cambiare la società, e conquista l’uomo dei suoi sogni, Colin (Dylan O’Brien).

Come influencer e attivista, Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato. Ma è solo questione di tempo prima che il quadro idilliaco si incrini e Danni scopra a sue spese che il web è pieno di persone che non aspettano altro che criticare il prossimo.

Not Okay sarà disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati a partire dal 29 luglio.

Il cast del film

Not Okay è scritto e diretto da Quinn Shephard e interpretato da Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Mia Isaac, Embeth Davidtz, Nadia Alexander, Tia Dionne Hodge e Negin Farsad. Brad Weston e Caroline Jaczko sono invece i produttori del film.

