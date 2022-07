Shawn Mendes cancella il tour mondiale comprese le date italiane

Shawn Mendes ha preso una decisione molto difficile, quella di annullare il suo tour mondiale e così anche le due date previste in Italia il prossimo anno sono state cancellate.

Con un lungo messaggio sui social, l’artista ha deciso di spiegare il motivo di questa scelta, legata a una questione di salute psicologica.

Ecco le sue parole, dopo la conclusione di appena 7 date della leg nord americana del tour, intrapresa a fine giugno a Portland, in Oregon.

Come sapete ragazzi, ho dovuto posticipare le ultime settimane di spettacoli poiché non ero del tutto preparato per ciò che il ritorno in tour avrebbe significato per me. Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia. Ma la realtà è che non ero affatto pronto per quanto sarebbe stato difficile il tour dopo questo periodo.

Dopo aver parlato di più con il mio team e aver lavorato con un incredibile gruppo di professionisti della salute, è emerso chiaramente che devo prendermi quel tempo per me che non mi sono mai preso. Per crescere e tornare più forte. Purtroppo devo cancellare il resto delle date del tour in Nord America e nel Regno Unito/Europa. Speravamo di poter riprendere con il resto delle date dopo un po’ di tempo necessario, ma in questo momento devo mettere la mia salute come mia prima priorità. Questo non significa che non farò nuova musica, non vedo l’ora di vedervi in tour in futuro. So che avete tutti aspettato così tanto per vedere questi spettacoli, e mi spezza il cuore dirvelo, ma prometto che tornerò non appena avrò preso il tempo giusto per guarire. Vi amo tutti e vi ringrazio tutti così tanto per avermi supportato e per avermi seguito in questo viaggio.