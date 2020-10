Gli MTV EMA 2020 saranno presentati dalle Little Mix! Oltre a presentare lo show, Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards ci regaleranno una performance dal loro nuovo disco Confetti.

Nello specifico, le ragazze si esibiranno con il brano Sweet Melody che è proprio il nuovo singolo. Confetti delle Little Mix arriverà infatti in tutto il mondo il prossimo 6 novembre.

All’interno dell’album, vi ricordiamo, troveremo di certo anche gli ultimi due singoli delle ragazze, intitolati rispettivamente Break up song e Holiday. Ecco il commento che il gruppo femminile ha rilasciato per questa partecipazione.

Che grandissimo onore! Presentare gli MTV EMA è davvero un sogno, è un evento incredibile – hanno detto entusiaste le Little Mix annunciando il loro ruolo da conduttrici – Siamo delle grandissime fan dello show, adoriamo guardare le performance e scoprire i vincitori.Quest’anno avremo anche la possibilità di mostrare a tutti i fan il nostro nuovo singolo ‘Sweet Melody’, questa sarà la nostra seconda performance agli MTV EMA. Lo show non si ferma, e noi non vediamo l’ora!.

MTV EMA 2020: nomination delle Little Mix

Non solo presentatrici e performer, le Little Mix sono anche in nomination in ben quattro categorie, tra cui Best Pop, insieme ai BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga, e Best Group insieme ai 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle e CNCO. Puoi leggere la lista completa delle nomination qui.

Gli EMAs 2020 si tengono domenica 8 novembre e vanno in onda in Italia su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Ricordati di votare i tuoi artisti preferiti: hai tempo fino alle ore 11:59 del 2 novembre collegandoti a mtvema.com.