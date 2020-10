Don’t Worry Darling: il look di Harry Styles sul set

È ufficiale: le riprese di Don’t Worry Darling sono iniziate. A testimoniarlo alcuni scatti apparsi sul web che ci mostrano Harry Styles con un nuovo taglio di capelli. Come per tutte le lavorazioni in corso in questo momento, anche quella di Don’t Worry Darling deve seguire le scrupolose procedure anti Covid-19 per il rispetto di cast e troupe.





Ecco le foto del nuovo look di Harry Styles sul set

Harry recentemente a Los Angeles!👀❤️ pic.twitter.com/bA1nQO3ay2 — Harry Styles Italia🍉 (@HStylesItalia) October 20, 2020

Harry ieri sera mentre scattava foto con alcune fan a Los Angeles!❤️🇺🇸 pic.twitter.com/yQC8lnJO7e — Harry Styles Italia🍉 (@HStylesItalia) October 19, 2020

Harry ieri sera con alcune fan a Los Angeles!❤️🇺🇸 pic.twitter.com/GHQ5T7XBsC — Harry Styles Italia🍉 (@HStylesItalia) October 19, 2020

Diretto da Olivia Wilde, Don’t Worry Darling vedrà nel cast anche Florence Pugh, Dakota Johnson e Chris Pine.

Ecco che cosa sappiamo sul film

Don’t Worry Darling sarà ambientato negli USA degli anni ’50. In particolare all’interno di una comunità utopica che vive in mezzo al deserto. Qui vive una coppia, interpretata da Florence Pugh e Harry Styles.

Dopo una serie di strani eventi, la ragazza inizierà a mettere in dubbio la sua sanità mentale. A poco a poco si renderà conto che il marito, da sempre amorevole e affettuoso, le nasconde dei segreti.

Don’t Worry Darling rappresenta l’attesa ritorno al cinema per Harry Styles. Dopo l’esordio in Dunkirk nel 2017, dove aveva però un ruolo abbastanza marginale, stavolta la popstar avrà una parte di primo piano.

Siamo dunque molto curiosi di saperne di più.

Non è ancora chiaro quando potremo vedere il film nei cinema, viste anche le rinnovate restrizioni a causa della pandemia. Probabilmente dovremo aspettare ancora un altro anno, forse un po’ di più, nel frattempo vi terremo aggiornati sulle riprese in corso.