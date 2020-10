Shawn Mendes: il trailer del documentario In Wonder con Camila Cabello

Shawn Mendes ha appena presentato il trailer del suo primo documentario Netflix, intitolato In Wonder! Nella primissima scena, il musicista di 22 anni viene mostrato a torso nudo e saltellante sotto la doccia.

In Wonder segue il suo viaggio verso la scoperta di sé. Dopo che le esigenze fisiche ed emotive della sua ascesa e il suo ultimo tour mondiale lo hanno spinto verso una resa dei conti personale e musicale. Il documentario è uno sguardo sincero su un cantautore e performer alle prese con le pressioni della celebrità e con i cambiamenti emotivi del raggiungimento della maggiore età. Tutto questo mentre il mondo lo guarda.

Incentrato in gran parte intorno alla sua ascesa e al suo recente tour, il film offre un accesso senza precedenti alla vita privata di Mendes sia a casa che durante i viaggi attraverso il Nord e il Sud America, Europa, Asia e Australia. E presenta anni di filmati mentre passava da bambino prodigio a superstar globale.

Nel documentario di Shawn Mendes c’è anche Camila Cabello

Per coloro che se lo chiedono, ovviamente la sua ragazza Camila Cabello è nel documentario. Ci sono infatti delle clip della performance insieme agli MTV Video Music Awards 2019 e altro ancora.

In una parte del trailer, Shawn è seduto al pianoforte e Camila dice: “Sembra il tuo cuore”. E il momento più dolce arriva alla fine del trailer in cui si sente Shawn dire: “La mia canzone arriva alla radio o qualcosa del genere, e io penso, ‘Tutto riguarda te, è stato sempre lì. Hanno sempre parlato di te’. Lei fa:” Cosa intendi? “.”Dico, Sono tutti per te. Come ogni canzone che ho scritto”, ha continuato.

Il documentario In Wonder di Shawn Mendes arriverà su Netflix il 23 novembre! Ecco il primo trailer di questo film dedicato al giovane musicista canadese.