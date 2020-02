Martina Beltrami: l’esame per il serale di Amici 19

Durante la puntata di oggi di Amici 19, è finalmente mostrato l’esame per l’ammissione al serale di Amici 19 di Martina Beltrami. Ma prima ricapitoliamo quanto è stato mandato in onda nei giorni scorsi. Ieri, in studio, è stato mostrato il video in cui la cantante si è è scagliata contro Francesco Bertoli durante un fuori onda. La ragazza, infatti, non era per niente d’accordo che il cantante avesse ottenuto la maglia verde al posto di Stefano Farinetti.

Martina non vuole esibirsi, interviene Maria De Filippi

Nella puntata di oggi, la ragazza appare provata dopo aver risentito i suoi stessi, aspri, commenti rivolti al cantante dopo che è stato ammesso al serale. Martina non riesce nemmeno a difendersi e non vuole, oltretutto, trovarsi in competizione con l’amico Stefano.

La conduttrice, allora, le parla (a titolo di esempio) delle difficoltà da lei stessa affrontate agli inizi della sua carriera quando ha dovuto dimostrare a tutti di saper fare bene il suo lavoro. E le ricorda che la commissione esterna è lì per giudicare soltanto il suo modo di cantare e non le situazioni personali che si sono create nella scuola di Amici.

Martina si convince e si prepara ad esibirsi confrontandosi con Matteo Cogliandro e Stefano Farinetti. Al cantante è chiesto di esibirsi con il suo inedito Inadeguato, al ballerino con una coreografia. Entrambi entusiasmano il pubblico con la loro bravura. La cantante, invece, canta il suo brano Se ti va che è anche il primo inedito che ha portato nella scuola di Amici 19.

Martina, Stefano e Matteo sono davanti alla commissione composta da tre esperti di ballo e tre esperti di canto. Scopriremo domani, nei dettagli, come si è concluso questo confronto che come sappiamo ha portato la cantante al serale di Amici 19.