L’attesa è finita! Dopo tre anni e mezzo dalla pubblicazione di Joanne, il suo quinto disco, Lady Gaga darà ufficialmente inizio alla sua nuova era discografica il prossimo 28 febbraio. Proprio questo venerdì, infatti, arriverà su tutte le piattaforme streaming e negli online store Stupid Love, il suo nuovo singolo!

Ecco tutto quello che sappiamo di Stupid Love di Lady Gaga

I rumor sul primo singolo del sesto album di Lady Gaga si rincorrono ormai da tempo. Ma è stato soltanto nelle ultime settimane che i fan hanno avuto qualche dettaglio in più a riguardo. Certo, anche se ad essere precisi molti little monster questo pezzo già lo conoscono a memoria.

Nei giorni scorsi, infatti, è finita online una versione completa di Stupid Love. Il pezzo, purtroppo per Lady Gaga, è stato oggetto di leak selvaggio. Ed è diventato, incredibile ma vero, colonna sonora di alcune sfilate di moda (e di serate in discoteca.

Ecco il post social con cui Lady Gaga ha confermato l’arrivo di Stupid Love!

Dopo tanta attesa, dunque, i little monster di tutto il mondo avranno finalmente nuovo materiale con il quale scatenarsi. Stupid Love spiana infatti la strada ad un nuovo percorso artistico di Lady Gaga e, chissà, anche al suo ritorno all’electropop.

Dopo la pausa folk di Joanne, sono infatti in molti ad augurarsi che Mother Monster possa ritornare ai fasti di The Fame Monster e di Artpop.

In attesa di saperne qualcosa in più sul nuovo disco e di ascoltarci Stupid Love vi ricordiamo gli altri progetti a cui sta lavorando Gaga. L’artista statunitense è infatti impegnata in questi mesi alla promozione del suo marchio di trucchi e, in parallelo, con la sua residency a Las Vegas. Lo scorso anno, come ricorderete, la cantante è tornata in vetta alle classifiche mondiali grazie alla colonna sonora del film A star is born.