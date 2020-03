Martina Beltrami: le sue parole dopo l’eliminazione da Amici

Martina Beltrami è stata la prima eliminata del Serale di Amici 19. La cantante, nella prima manche della puntata, come sappiamo ha perso lo spareggio contro Francesco Bertoli, giudicato dal televoto. Anche il cantante di Buio pesto è stato poi eliminato nella seconda parte della serata lasciando lo studio e, di conseguenza, il programma di Canale 5.

Sul suo account Instagram, Martina Beltrami ha scritto un messaggio che esprime i suoi pensieri dopo questa lunga e importante esperienza. La cantante, infatti, era sin dall’inizio di questa edizione nella scuola di talent più famosa d’Italia.

“E come tutte le cose belle che iniziano, prima o poi si arriva anche a una fine. È stato un percorso intenso, difficile, pieno di emozioni belle, brutte; pieno di lacrime ma anche momenti felici (giuro). Sono arrivata in questa scuola con la mia chitarra e un biglietto per Torino-Roma, completamente al buio. E oggi sono qui. Con le mie forze, con le vostre, quelle della mia famiglia, dei coach e di tutte le persone che mi sono state accanto in questi mesi. Non è stato decisamente un finale con il botto, ma questo è solo l’inizio. Cara me, prendi tutto il buono di questa esperienza, prendi le persone fantastiche che ti porterai per sempre, prendi anche il brutto che ti aiuterà a crescere. Cara me, ti devo davvero tanto.Grazie a tutti”.

Intervistata dietro le quinte durante la trasmissione andata in onda venerdì sera, Martina si è invece espressa parlando del talent show come un’opportunità in cui ha conquistato delle ali. Ali enormi che d’ora in avanti le permetteranno di ottenere qualsiasi cosa, perché: “Amici è spaziale“. Noi non possiamo far altro che augurarle tanta fortuna e rimanere aggiornati sui suoi progetti futuri per la sua carriera di cantante.