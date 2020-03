Elite 3: Netflix rilascia l’emozionante trailer ufficiale! (VIDEO)

Il prossimo 13 marzo Netflix rilascerà la terza (attesissima) stagione di Elite. I drammi, gli amori e le amicizie degli studenti de Las Encinas torneranno in scena (guarda le prime immagini). Oggi intanto è stato diffuso il primo trailer ufficiale. Ecco qualche dettagli in più!

Il pubblico dalla nuova stagione di Elite attende molte risposte e sicuramente una delle principale è se finalmente Polo pagherà per la morte di Marina. Di certo Samuel e Guzman non sembrano inclini a perdonare stando a quanto vediamo nel trailer. Ci sono poi tutte le questioni sentimentali aperte. Rebeca continuerà ad aspettare che Samuel ricambi i suoi sentimenti? Il ragazzo sembra molto presa da Carla e vedremo come il triangolo si svilupperà.

Vediamo poi Cayetana dire a Polo: Sono l’unica che è dalla tua parte. Valerio e Lucrezia continueranno la loro relazione incestuosa? Di certo sembra che il padre non li voglia più vedere. Vediamo poi un abbraccio inatteso tra Nadia e Lucrezia: una nuova amicizia? Nadia e Guzman parlano a una festa ma intorno alla ragazza in altri momenti vediamo anche il nuovo arrivato Malik.

Il trailer di Elite 3 è ricco di immagini anche forti, feste, pianti, balli sfrenati e un finale tragico. Negli ultimi secondo vediamo infatti Polo insanguinato a terra, senza vita. Pochi secondi prima della fine Lu interrogata dalla polizia afferma: Ho visto chi l’ha ucciso. L’inquadratura si dilunga infine per creare la giusta suspense su tutti i presenti vicino a lei.

Ecco il video trailer della terza stagione di Elite:

La nostra giornata può finalmente iniziare. La terza stagione di #Elit3, dal 13 marzo. pic.twitter.com/LxTxzMjxLd — Netflix Italia (@NetflixIT) March 2, 2020