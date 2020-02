Amici 19: Martina e Francesco eliminati della prima puntata del serale

In diretta dagli Studi Titanus Elios di Roma, Maria De Filippi dà il via su Canale 5 al serale del talent show Amici 19. In questa prima puntata scopriamo che la gara è organizzata in due gironi e, al termine del primo di questa sera, l’ultimo in classifica è eliminato definitivamente.

Si esibiscono dunque Valentin, Giulia, Javier, Gaia, Talisa, Francesco, Martina, Jacopo, Nicolai e Nyv. Giulia duetta con Ghali, Gaia con Emma Marrone, Francesco con Ermal Meta, Jacopo con Alessandra Amoroso. Martina e Francesco sono quelli che ottengono i giudizi più duri da parte di Loredana Bertè che riscontra delle imprecisioni nell’intonazione della cantante oltre che un’eccessiva paura, mentre ritiene poco espressivo il secondo.

Martina Beltrami, prima eliminata del serale

E in effetti, i due ragazzi sono gli ultimi (a pari merito) nella classifica del primo girone. Martina e Francesco si sfidano di nuovo e vengono giudicati questa volta dal televoto. Vince il cantante milanese, così la ragazza deve lasciare il programma. Martina, prima eliminata di Amici 19, ringrazia tutta la produzione per il lavoro svolto in questo suo lungo viaggio.

Nyv e Nicolai, rispettivamente secondo e primo in classifica, vanno alla seconda puntata del serale che andrà in onda la prossima settimana. Nicolai ci va direttamente, Nyv si sottopone prima a tre step che sono giudicati dal televoto. Per i due ragazzi c’è una maglia con l’immagine del loro volto stampata sul davanti e che rappresenta il traguardo appena superato.

Francesco Bertoli, secondo eliminato

Dopo la fine del secondo girone, il primo in classifica risulta il ballerino Javier, seconda è invece Giulia. Il primo accede alla seconda puntata. La cantante affronta, come Nyv poco prima, tre step che sono valutati dal televoto e che decidono di promuovere anche lei al prossimo appuntamento in prima serata su Canale 5.

Tutti gli altri sono, invece, a rischio di eliminazione ma i professori possono salvarne tre e scelgono di salvare Jacopo, Gaia e Talisa. Valentin e Francesco si sfidano dunque per contendersi il passaggio alla seconda puntata. A vincere è il ballerino, così Francesco Bertoli deve lasciare il talent show e salutare la sua amica Giulia Molino.