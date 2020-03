Anna: chi è la tiktoker autrice di Bando (audio e testo)

Si chiama Anna il nuovo fenomeno del rap italiano che in questi giorni sta registrando numeri da record su Spotify con il singolo Bando.

I numeri non mentono e quelli di Bandom il singolo che segna il debutto ufficiale dell’artista originaria di La Spezia, raccontano una storia senza precedenti nel nostro paese.

Chi è Anna, l’artista di Bando

Classe 2003, Anna Pepe vanta già oltre 73 mila follower su Instragram e oltre 111 mila follower su TIk Tok Sul social più amato dai giovanissimi, in sole 3 settimane sono stati caricati oltre 50 mila video con il suo pezzo come colonna sonora!

La giovane artista è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola.

Una biografia che ha il suo punto fondamentale in Bando, brano nato lo scorso dicembre da un beat preso da YouTube. Il pezzo, in pochissimo tempo, ha raggiunto risultati incredibili e le ha permesso di entrare in contatto con Virgin Music.

Pubblicato ufficialmente su tutte le piattaforme digitali il 31 gennaio Bando ha macinato giorno dopo giorno record su record.

In 4 settimane il singolo ha raggiunto la posizione n.3 di Spotify Italia, la n.1 della Spotify Viral Italia, la n.5 della Global Viral di Spotify, la n.4 di Apple Music e la n.2 di Shazam.

Inoltre, in 1 sola settimana di programmazione Bando ha raggiunto la posizione n. 36 di Earone. Stiamo parlando della classifica dei brani più programmati dalle radio italiane. Con questi numeri, Anna è riuscita a battere persino la concorrenza di artisti del calibro di Justin Bieber e Dua Lipa nelle radio italiane per il maggior incremento di punti Earone negli ultimi giorni!

Che ci crediate o meno, nessuna artista femminile così giovane aveva raggiunto al debutto risultati simili in così breve tempo!

Qui sotto trovate il video lyric e il testo di Bando di Anna!

ANNA - Bando (Lyric Video)

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo’ vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mose

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio se smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare ‘sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, ca*zo ho fatto frate’

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente.

Anna

Ho la scorta di flow, voglio frero ricco

Ca*zo vuoi maric*n, ti becco e m’impicco

‘Sto tipo che pressa i dm, non firma tn

Giuro che non pago quell’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio uno e sei zeri, you know what I’m saying

Mi ricordo quando sfottevi

Anna

Quel che faccio mo saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Oh si, mi richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al ca*zo di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammesse alla festa.

Anna

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans.

