Martina Beltrami canta Luci Accese ad Amici (audio e testo)

Luci accese è il titolo di uno dei brani inediti presentati dalla cantante torinese Martina Beltrami nel talent show Amici 19.

Audio di Luci Accese di Martina Beltrami

Martina – Esame per l’eliminazione – 5 febbraio Queste le esibizioni di Martina per restare in corsa per il Serale

Testo di Luci Accese di Martina Beltrami

Dimmi se hai tempo da perdere

mal che vada lo perdo con te

che ho cercato di nascondere

quello che non mi è venuto bene

dimmi se c’è un posto

per ricominciare ad odiarci insieme

che sia l’inferno tra le fiamme

se in mezzo al fuoco mi vuoi ancora bene

tu in grado di bruciare anche la cenere

e di annientare queste mie difese

tu che sai brillare nelle tenebre

Ma il buio fa paura ed io ho le luci accese

dimmi se e ora guardo giù

chi ci sarà quando sto per cadere

se ripenserai quel che non siamo più

forse a quello che avresti voluto avere

mi riconoscerai, sembro fuori di me

Ma se il buio ti farà paura avrò le luci accese

se mi vedrai, se ti dirò

abbiamo entrambe perso tempo

mi riconoscerai, mi riconoscerò

dentro una frase che non ha contesto

dimmi se e ora guardo giù

Chi ci sarà quando sto per cadere

se ripenserai quel che non siamo più

forse a quello che avresti voluto avere

mi riconoscerai, sembro fuori di me

ma se il buio ti farà paura avrò le luci accese

accese per te

se il buio mi farà paura e avrò le luci accese, accese

per me