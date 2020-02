Stefano Farinetti canta Meglio stare da soli ad Amici (audio e testo)

Meglio stare da soli è uno dei brani inediti presentati dal cantante piemontese Stefano Farinetti nel talent show Amici 19.

Audio di Meglio stare da soli di Stefano Farinetti

Stefano – Esame per l’eliminazione – 4 febbraio Questa l’esibizione di Stefano per restare in corsa per il Serale

Testo di Meglio stare da soli di Stefano Farinetti

Cielo rosa e phard sulla tua pelle chiara

rossetto sulle labbra che sa un po’ di vino

restiamo da una cena che non c’è nessuno

guardo fuori la finestra ed è già mattino

Stanotte è ancora più bella perché è tutta nostra

questa notte Torino è ancora più bella perché ci sei te

che balli sui sensi di colpa

e più balli e più mi sento in colpa

Okay

E poi mi chiedo se mi importa o non lo so,

forse è meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino

e poi mi chiedo se mi importa o non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino sarò colpa del vino

Ti chiamo e non rispondi hey

e non sbaglio avevi detto ci sentiamo

ma comunque non rispondi

ci dividono i secondi

Ci dividono i ricordi e sto steso a letto

ho la sveglia che suona da un’ora

ma già sono sveglio

e Madonna che botta

Stanotte Torino è ancora più bella perché è tutta nostra

poi mi chiedo se mi importa o non lo so

forse è meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino

E poi mi chiedo se mi importa o non lo so

forse è meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino