Amici 19: Martina canta il suo inedito Se ti va (audio e testo)

Durante la puntata di oggi di Amici 19, Martina Beltrami presenta per la prima volta il suo bellissimo inedito intitolato Se ti va, una canzone scritta dalla giovane cantante torinese che esprime tutta la sua sensibilità e la sua grande profondità artistica.

La cantante spera infatti di farsi ascoltare e apprezzare dai professori proprio con questo dolce brano in cui mette tutta se stessa. Qui trovate il video della puntata in cui Martina la canta per la prima volta per intero e sotto il testo della canzone.

Testo

Prenditi prenditi del tempo per andare via e lasciarmi l’anima

io che rimando sempre tutto e tutto sempre dopo mi viene a cercare

tu che mi racconti sempre dei tuoi amici e spesso

dei tuoi genitori, della patente, poi di quell’esame che

non volevi poi più dare

del non sentirti mai all’altezza di nessuno

e di sbagliare a priori

e parla, parlami di tutto

parla anche di quelle cose sì tu sai

che mi hanno sempre fatto male

dimmi che mi lasci andare

che non vuoi restare per fortuna

Ti conosco e so che mi hai lasciato il cuore nelle frasi

dei tuoi gesti che erano per me

e mi hai mollato poi il tuo cuore

e vienilo a riprendere un giorno se ti va

sì vienilo a riprendere un giorno se ti va

sì vienilo a riprendere

e insegnami come si fa ad amare

e dopo smettere anche di fumare ricordami

prima di far le cose ma quanto ci devo pensare

Ricordati che dopo lavoro devi passarmi a salutare

la sera sul divano tienimi la mano

adesso è l’ora di andare

e mi hai mollato qua il tuo cuore

e vienilo a riprendere un giorno se ti va

sì, vienilo a riprendere un giorno se ti va