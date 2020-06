Il Collegio 5: i casting sono stati rimandati al 2021?

C’è grande attesa per Il Collegio 5, non solo per i telespettatori del fortunato docu-reality ma anche per gli aspiranti nuovi allievi. Tanti ragazzi provenienti da tutta Italia si chiedono, infatti, quando prenderanno il via i casting per la prossima edizione.

A causa dell’emergenza sanitaria, non ci sono notizie sull’effettivo svolgimento delle audizioni. Queste ultime, in effetti, comporterebbero situazioni senz’altro rischiose.

Se da una parte, programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi e X Factor stanno arginando il problema, lo stesso non potrà avvenire per il Collegio. I suddetti talent show stanno svolgendo le audizioni preliminari da remoto. E inizieranno il programma quando (si spera) l’emergenza sanitaria vera e propria sarà finita.

Come sappiamo bene, però, il docu-reality di Rai 2 ha come protagonisti ragazzi dai 14 ai 17 anni quindi in età scolastica. Di solito i casting vengono svolti tra il mese di maggio e di aprile mentre le registrazioni hanno luogo tra la fine di luglio e la fine di agosto.

Questa seconda fase è incompatibile con la necessità di distanziamento sociale per il contenimento del COVID-19. Non si può ipotizzare nemmeno un rinvio delle registrazioni nei mesi successivi perché a quel punto i ragazzi saranno di nuovo impegnati con le attività scolastiche.

Una novità che fa ben sperare su Il Collegio 5

C’è, tuttavia, una novità che fa ben sperare sulla prossima edizione del programma anche se dovremo probabilmente aspettare ancora.

Sul sito di Magnolia, azienda che in questi anni si è occupata di produrre il docu-reality e dei casting, non è possibile iscriversi alle audizioni. Sul sito di Banijay Group Italia, però, possiamo leggere:

“Attraverso l’unione di Magnolia e DryMedia, Banijay Italia conterà su una ricca lista di titoli in produzione che includono alcuni tra i programmi preferiti dal pubblico di oggi: reality come L’Isola dei Famosi, il Collegio e Pechino Express”.