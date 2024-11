Lucca Comics & Games: intervista a Yu Kaminoki, produttrice di Digimon

In occasione di Lucca Comics & Games abbiamo avuto l’occasione di scambiare qualche parola con Yu Kaminoki, produttrice di Digimon uno delle serie anime più famose al mondo. Prodotta da Toei Animation la serie, iniziata nel 1999, festeggia quest’anno il suo 25esimo anniversario regalando ai fan tante novità ma soprattutto l’impegno di voler continuare a emozionare puntando su tutti quegli elementi che, nel corso del tempo, hanno resi Digimon quello che è ora.

Yu Kaminoki ci ha infatti spiegato quanto sia importante per il team creativo rinnovarsi ma senza tradire quelli che, da sempre, sono i valori portanti del franchise; in primis l’amicizia tra esseri umani e Digimon, tema centrale che viene sviluppato come se uno fosse la controparte dell’altro. La produttrice ci ha inoltre spiegato quanto sia fondamentale l’apporto dei fan per il continuo successo della serie, non a caso proprio in occasione del 25esimo anniversario è in programma un evento, DigimonCon, che potrà essere seguito in streaming ovunque si voglia.

L’intervista a Yu Kaminoki

A proposito di Digimon

Tra i media franchise nipponici più noti al mondo, Digimon comprende non solo l’anime ma anche un’ampia gamma di merchandise. Ispirato al Tagamotchi. La storia segue le vicende di un gruppo di bambini che, al fianco dei propri compagni Digimon, dovrà salvare il mondo reale e quello digitale da terribili minacce. L’anime a oggi conta dieci serie, che possono essere viste in streaming su Crunchyroll, oltre a svariati film.

