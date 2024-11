Mufasa – Il Re Leone: il regista e le voci italiane parlano del film

Il ritorno alle Terre del Branco si avvicina e, in attesa dell’uscita di Mufasa: Il Re Leone il regista Premio Oscar Barry Jenkins ha presentato il film a Roma. Insieme a lui anche il cast vocale italiano Luca Marinelli (Mufasa), Elodie (Sarabi), Alberto Boubakar Malanchino (Taka), oltre a Riccardo Suarez, Edoardo Stoppiacciaro e Dario Oppido. Prequel del film del 2019 Il Re Leone, a sua volta remake del Classico Disney del 1994, Mufasa: Il Re Leone narra la storia del giovane Mufasa e del suo viaggio che l’ha portato a diventare il grande re che tutti conoscono.

Mufasa: Il Re Leone uscirà nei cinema il 19 dicembre.

Le parole del regista Barry Jenkins

“Volevo fare un film mio”, ha dichiarato il regista che ha poi proseguito affermando “quelli della Disney sono stati molto generosi perché il mio primo obiettivo era far sì che tutto funzionasse affinché mi rappresentasse”. A questo proposito Barry Jenkins ha anche raccontato che il suo primo approccio al progetto è stato titubante – anche per via del suo legame affettivo con il film originale, tuttavia dopo aver letto la sceneggiatura ha capito non solo quanto potenziale ci fosse ma anche quanto le tematiche del film fossero molto vicine a lui. Come l’idea stessa di comunità “Mufasa incontra altri individui che non hanno legami di sangue con lui ma con cui riesce a creare una comunità, come è successo a me”, ha dichiarato il regista.

Le parole dei doppiatori

“Io sono stato e sono tutt’ora un grandissimo fan del film” ha detto Luca Marinelli, voce di Mufasa “sono stato davvero molto felice”. Elodie, alla sua seconda prova in sala di doppiaggio e che in Mufasa: Il Re Leone presta la propria voce a Sarabi, è emozionantissima “Meglio di una leonessa non potevo chiedere”, facendo riferimento un po’ alla sua indole, un po’ alle opportunità lavorative avute nel corso degli anni. Alberto Boubakar Malanchino ha poi ricordato quanto il lavoro dei doppiatori sia legato a doppio filo alla sfera emotiva in quanto è necessario sia adattarsi al personaggio, ma anche rispettare il lavoro di doppiaggio dell’attore originale.

La trama del film

Mufasa: Il Re Leone racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Vi potrebbe interessare anche:

Mufasa: Il Re Leone, le voci italiane del film Disney