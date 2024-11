Amici 24: gli ascolti e la classifica del 24 novembre

Per Amici è ancora un successo alla domenica pomeriggio e ha segnato una share del 22.18% pari a 2 milioni 846 mila telespettatori, per la puntata trasmessa domenica 24 novembre 2024.

Tra i punti salienti, la vittoria di Vybes nella sua sfida contro Skate. Lo stesso Vybes è stato involontariamente protagonista di un momento gossip tra lui e Francesca. In un filmato, mostrato da Maria De Filippi, il rapper è stato sorpreso mentre esternava il suo interesse per la ballerina.

Nel video in questione si è visto Vybes che si confidava con i compagni affermando, imbarazzato, che la ragazza ha dei tratti angelici ed esprimendo l’intenzione di dichiararsi a lei al più presto.

La classifica di Amici 24

Canto (giudici Albano e Brunori)

Antonia Chiamamifaro Senza Cri TrigNo e Diego Nicolò Ilan Luk3

Ballo Anbeta (giudice Ambeta)

Daniele Francesca Alessia Alessio Dandy Teodora

Cos’altro è successo

Alessandra Celentano ha proposto di eliminare chi, d’ora in poi, arriverà ultimo per tre volte (anche non consecutive) ma gli altri professori non hanno accettato. Sospiro di sollievo, ma solo fino ad un certo punto, per Luk3 e Teodora che stanno per affrontare proprio la loro terza sfida.

La gara inediti è stata vinta dalla new entry Antonia (contro Senza Cri e Nicolò): il suo singolo intitolato Giganti verrà prodotto da Katoo.

La gara d’ improvvisazione per il ballo ha visto competere Alessio, Alessia e Francesca ed è stata quest’ultima a vincere. Niente da fare per Chiara, allieva della Celentano: la ballerina è rimasta ferma, seduta al suo banco per tutta la puntata, non essendo guarita da un infortunio che la tiene bloccata ormai da settimane.

Ospiti musicali, oltre a Brunori, Gianni Morandi che ha presentato il suo ultimo singolo. E voi avete visto la puntata di ieri di Amici 24?