Lucca Changes: le principali novità da parte di Panini Comics

Anche quest’anno Panini Comics sarà protagonista dell’edizione 2020 di Lucca Changes. Stiamo parlando del nuovo format del grande evento dedicato a fumetti, film e serie tv: il Lucca Comics & Games. Sono tante le proposte pensate da Panini Comics e Lucca Changes per tutti gli utenti. Non mancheranno, inoltre, incontri speciali live dai principali palazzi storici di Lucca, anch’essi fruibili in modalità online. Panini Comics presenterà innumerevoli novità editoriali e le anteprime più attese che coinvolgeranno ospiti italiani e internazionali.

LUCCA CHANGES: TOUG GUYS FOR HARD TIMES E LEO ORTOLANI

Tra gli eventi a che la Panini Comics proporrà nel corso del Lucca Changes troviamo Tough guys for hard times. Si tratta di un appuntamento con le novità che la casa editrice modenese proporrà nel 2021. Titoli fumettistici in arrivo da Usa, Francia e Italia. Durante il Lucca Changes avremo, inoltre, la presenza del mitico Leo Ortolani, creatore di Ratman. Ortolani, nelle vesti di professore, proporrà una lezione live in cui mescolerà geologia e e disegno. Un corso di “Fantarcheologia” tra le pagine più nascoste della sua più recente pubblicazione sotto etichetta Panini Comics: Il Cercatore. Spazio verrà dato anche alla nuova graphic novel Cinque allegri ragazzi morti – Il ritorno, con Davide Toffolo, frontman della band, che si esibirà dal vivo e sulla piattaforma durante il Lucca Changes.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DISNEY E NON SOLO

Marco Nucci, nel corso del Lucca Chages, presenterà Mister Vertigo, narrando la storia del misterioso personaggio che sta rendendo negli ultimi tempi la vita difficile agli abitanti di Topolinia, uno dei più acerrimi nemici che Topolino ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Verrà, inoltre, presentato Lo spazio raccontato da Topolino, in collaborazione tra Panini Comics e ASI (Agenzia spaziale italiana). Interverranno l’astronauta italiano Roberto Vittori e gli autori della storia Paperino e la missione improbabile, Stefano Zanchi e Alessandro Sisti. Spazio anche per la Marvel con la colossale battaglia kree vs skrull della maxisaga Empyre. Planet Manga, invece, ha in serbo per gli appassionati Asadora! di Naoki Urasawa. La coraggiosa, testarda ed energica ragazza debutta in Italia con un messaggio rivolto a tutti: non arrendersi mai!

Quali tra questi eventi Lucca Changes vi interessa di più? Fatecelo sapere!