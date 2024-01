Sydney Freeland: “Lavorare con Charlie Cox in Echo è stato fantastico”

Abbiamo intervistato Sydney Freeland, regista della serie Marvel Echo, appena approdata su Disney+ ed ecco cosa ci ha raccontato. Dall’importanza di approfondire culture non troppo rappresentate fino alla gioia di dirigere sul piccolo schermo il personaggio di Maya Lopez all’esperienza sul set con Charlie Cox, ecco tutte le novità di Echo.

L’intervista alla regista di Echo, Sydney Freeland

Echo è la miniserie TV Marvel, composta da cinque episodi, che riprende in parte gli eventi narrati nello show Hawkeye ed amplifica la storia di Maya Lopez. Maya (interpretata da Alaqua Cox) torna nella sua città natale in Oklahoma, dove deve riconnettersi con le sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità per guarire e andare avanti con la propria vita. Dovrà affrontare il suo passato per abbracciare il futuro.

Maya è la prima supereroina dalla grande rappresentazione ad essere trasposta sul piccolo schermo all’interno dell’MCU. Maya è sordomuta, indigena e con una amputazione alla gamba ma non li lascia mai abbattere da queste apparenti difficoltà e condizioni che rendono membro di una comunità minoritaria. Per poter vedere la serie tv vi consigliamo di recuperare anche la prima stagione di Hawkeye e Spider-Man No Way Home.

Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, ritroveremo quelli di Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin e Charlie Cox nelle vesti di Daredevil.