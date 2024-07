Marvel Studios: tutte le novità annunciate al Comic-Con di San Diego

Il Comic-Con di San Diego si è appena concluso ma, questo weekend, ha visto i Marvel Studios protagonisti con vari panel che hanno anticipato tutte le prossime novità del Marvel Cinematic Universe. Grandi ritorni come quello di Robert Downey Jr. e dei fratelli Russo che hanno annunciato i nuovi film degli Avengers in cui l’attore interpreterà Dottor Destino.

Ecco nel dettaglio tutte le novità dei Marvel Studios:

Captain America: Brave New World

Durante il panel il pubblico ha avuto modo di vedere Anthony Mackie, Cap in persona, insieme a Tim Blake Nelson, Danny Ramirez e Giancarlo Esposito, che ha confermato di interpretare Sidewinder. Insieme a loro anche Harrison Ford che fa il suo ingresso nell’MCU nei panni del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross.

La storia di Captain America: Brave New World segue Sam Wilson che, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Sam deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso. Il film Marvel Studios Captain America: Brave New World arriverà il 12 febbraio 2025 nelle sale italiane.

Thunderbolts*

Thunderbolts* è un irriverente team-up che vede protagonista l’assassina depressa Yelena Belova insieme al gruppo di disadattati meno atteso dell’MCU. Il film Marvel Studios Thunderbolts* è interpretato anche da Olga Kurylenko e arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025.

Nel corso del panel dedicato al film sono intervenuti il regista Jake Schreier insieme alle star Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour.

The Fantastic Four: First Steps

Nel corso del panel è stato rivelato da Kevin Feige il titolo definitivo del film la cui produzione inizierà martedì. Insieme a Feige sul palco c’erano il regista Matt Shakman e la prima famiglia Marvel insieme per la prima volta, Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/La Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Cosa).

Insieme hanno condiviso alcuni dettagli sul prossimo film, che vede Galactus e Silver Surfer prendere di mira la Terra per distruggerla. Il film Marvel Studios The Fantastic Four: First Steps arriverà il 25 luglio 2025 negli Stati Uniti.

Avengers: Secret Wars e Avengers: Doomsday

Del tutto a sorpresa sono stati svelati anche aggiornamenti sui due nuovi film degli Avengers che vedranno il ritorno dei fratelli Russo a casa Marvel. Ma la sorpresa più grande per i fan è stata sicuramente la conferma – di cui già si parlava, di Robert Downey Junior nei panni del Villain Dottor Destino.

I film usciranno rispettivamente nel 2026 e nel 2027.