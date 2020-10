Lucca Changes: cosa sarà proposto nel corso dell’evento?

Apre oggi pomeriggio alle 17:00 la vendita dei biglietti della prima parte di eventi che saranno proposti a Lucca dal 29 ottobre. Le sale saranno distribuite su tutto il territorio della città toscana. In questo articolo ci occuperemo di Lucca Changes, un’edizione inedita di Lucca Comics & Games, che prevede modalità di accesso differenti rispetto a quelle a cui eravamo abituati fino a qualche tempo fa. Anticipiamo che non è prevista la distribuzione di biglietti giornalieri o cumulativi, ma ad ogni attività ed evento corrisponde un solo biglietto con il nome dell’acquirente, che sarà quindi strettamente personale. Per informazioni più dettagliate consigliamo di consultare il sito web di Lucca Changes, nella sezione biglietti.

LUCCA CHANGES: PROGRAMMA QUOTIDIANAMENTE AGGIORNATO



Il programma degli eventi correlati a Lucca Changes che saranno proposti presso le varie sale lucchesi e degli eventi online sarà aggiornato giorno per giorno, con tanto di novità e annunci costanti pubblicati sul sito ufficiale. Si ricorda inoltre che tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno disponibili in live streaming e del tutto gratis. Non troverete alcuna biglietteria a Lucca, in quanto i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente in modalità online. Essi dovranno essere presentati dagli interessati presso le varie sale in forma stampata o in digitale tramite il proprio smartphone.

ECCO ALCUNI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Tra i primi appuntamenti online che vi consigliamo di non perdere c’è Il mondo del soldatino. Si tratta, come da nome, di un evento dedicato al soldatino ed al collezionismo (25 ottobre alle 18:00). Segnaliamo poi Playble cities: trasformare le città attraverso il gioco, che tratterà delle città del futuro e progetti per proporre esperienze interattive a cittadini e turisti (29 ottobre alle 19:00). Per quanto riguarda il mondo del fumetto è d’uopo menzionare Shockdom presenta: Sio – 30 Strisce in 30 Minuti. Chi ha partecipato al Lucca Comics & Games più di una volta, sa bene che stiamo parlando di uno degli eventi fissi della fiera. Il ritorno di Sio e la sua performance da primato (31 ottobre alle 15:00).

Tra gli appuntamenti fisici segnaliamo, invece, Lucrezia Forever! uno spettacolo di graphic novel theatre che sarà proposto presso il teatro del Giglio il 29 ottobre alle 21:30. Vi è poi A spasso con Walt special edition, un musical nato dalle più celebri colonne sonore dei più famosi film d’animazione Disney. Ospiti speciali Cristina D’Avena e Pietro Ubaldi (31 ottobre alle 21:00 presso il teatro del giglio e su Rai Play il 1 novembre). Per gli amanti del cult videoludico targato Ubisoft, menzioniamo anche l’Assassin’s Creed Gold LIVE, serie audio Audible Studios, un live reading con protagonisti nomi del calibro di Alberto Angrisano, Emiliano Coltorti, Francesca Fiorentini, Gino La Monica e Perla Liberatori. Le voci di tali artisti saranno accompagnati dalla colonna sonora dell’orchestra Archè (31 ottobre, 21.00, live dall’Auditorium San Francesco).

Parteciperete al Lucca Changes? Dite la vostra!