Little Mix: Il Madame Tussauds di Londra espone le statue di cera

Il celebre Museo Madame Tussauds di Londra ha mostrato al mondo le nuove statue di cera che rappresentano le Little Mix, la girl band nata a X Factor UK.

La rappresentazione vede le ragazze vestire dei look molto colorati e vistosi e non ha escluso Jesy Nelson, nonostante abbia lasciato il gruppo il dicembre scorso, per concentrarsi sulla sua salute psichica, compromessa dai giudizi negativi a cui la fama l’aveva esposta.

La presentazione delle statue coincide con il decimo anniversario di quello che ora è rimasto un trio. Lo stile degli abiti e l’estetica vibrante della rappresentazione corrispondono a quelli del loro videoclip Bounce Back, risalente al 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madame Tussauds London (@madametussauds)

Come riportato da Billboard, le ragazze hanno collaborato per mesi con il museo Tussauds per realizzare una scultura fedele e realistica. Ecco il motivo per cui è stato scelto il look di Bounce Back.

“Abbiamo adorato realizzare questo video e il concetto di noi come delle bambole al suo interno. Ci è sembrata una scena molto adatta da ricreare per le nostre figure! Quando ho visto la mia figura finita è stato come guardarsi allo specchio, è incredibile!“.

Il quartetto delle Little Mix al Madame Tussauds si unisce così alle figure di Taylor Swift, Ed Sheeran, Freddie Mercury, Dua Lipa, Madonna, One Direction (rimosse), Lady Gaga, Bob Marley, Miley Cyrus, Britney Spears, Beyoncé e Ariana Grande.

Dopo 10 anni insieme alle sue colleghe, Jesy Nelson ha deciso dunque che era arrivato il momento di abbandonare il gruppo e pensare di più a sé stessa. Però è molto bello rivederla insieme alle altre Little Mix, anche se solo come statua di cera!