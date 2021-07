Gaia torna a Battiti Live: stasera la terza puntata su Italia 1

Gaia Gozzi è una delle protagoniste della terza serata di Battiti Live, che andrà in onda questa sera, eccezionalmente di giovedì, su Italia Uno.

La kermesse estiva più amata degli ultimi anni è già al suo terzo appuntamento e quindi ha superato la metà di questa edizione. Un’altra esibizione dell’artista-brasiliana, però, non poteva assolutamente mancare!

Gaia Gozzi torna a Battiti Live

Sul main stage del Castello Aragonese di Otranto Gaia riproporrà la la sua Boca, brano che l’ha vista collaborare con il cantante e rapper giamacano Sean Paul. Ma non è questa la prima volta in cui l’artista calca il palco di Battiti. Già lo scorso anno, fresca dalla vittoria di Amici, la cantante infatti ha deliziato con la sua Chega i tanti fan che si sono lasciati conquistare dal suo talento e dal suo carisma assolutamente unico. Quella di stasera sarà una nuova occasione per rivederla in TV, in attesa del nuovo, attesissimo album, con cui Gaia è in fase di registrazione.

oggi finalmente torna su un palco a fare quello che ama, con persone che canteranno le sue canzoni a squarciagola😭.

#gaiagozzi pic.twitter.com/0pefr7tH9G — alessandra (@vitaparanoiiaa) July 29, 2021

Gli ospiti della terza puntata

Protagonisti della terza puntata nel main stage di Otranto sono: Sophie and The Giants; Michele Bravi; Purple Disco Machine; Bob Sinclair; Emma; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Mr. Rain; Lil Jolie; Il Tre; i Sottotono; Fred De Palma; Ermal Meta; Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e infine Gaia. On the road ci sono invece: Alvaro Soler da Bari; Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

La terza puntata di Battiti Live andrà in onda questa sera, dalle 21.15 circa su Italia 1. L’appuntamento è il terzo di sei straordinarie puntate, che andranno in onda tutti i martedì su Italia 1, in streaming su Mediaset Play e in replica ogni giovedì alle 21.20 su La 5 e ogni sabato, dal 7 agosto, alle 23.15 su Mediaset Extra.