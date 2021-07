X Factor Uk chiuderà oppure andrà in pausa fino al 2023

Il talent show X Factor presto potrebbe chiudere i battenti proprio lì dove è nato il format, ovvero nel Regno Unito. La richiesta proverrebbe direttamente dal suo creatore, Simon Cowell. Il produttore discografico britannico è in effetti impegnato a lanciare un nuovo format, intitolato Walk the line. E avrebbe espresso la necessità di fermare quello che non è più uno spettacolo all’altezza dei suo albori.

Un insider del talent show, come riportato da Billboard Italia, ha riferito queste intenzioni: “A livello globale è ancora un fenomeno e raccoglie milioni ogni anno. Nel Regno Unito, però, non c’è dubbio che sia diventato un po’ stantio. Simon rimane al top e sa come fare successo. Possiede i diritti dello show, ed è una decisione sua se abbandonarlo o meno. Chiaramente l’ultima cosa che vuole è che X Factor si spenga con un piagnisteo e diventi un po’ una barzelletta, specialmente in contrasto con lo show nei suoi momenti migliori“.

Un portavoce della rete televisiva ITV ha aggiunto: “Non ci sono attualmente piani per la prossima stagione di X Factor“.

Nonostante queste dichiarazioni tutt’altro che ottimiste, però, è emersa nel contempo la possibilità di una soluzione meno drastica. Il talent show potrebbe, infatti, andare in pausa per un periodo, fino al 2023.

Simon Cowell che di recente ha affermato che potrebbe convincere gli One Direction a esibirsi di nuovo insieme, tornerà dunque nella TV britannica con il suo nuovo show canoro di ITV. Intanto, il discografico britannico è già impegnato nelle riprese di America’s Got Talent.

Da quello che emerge, il fatto che X Factor Uk chiuderà, sembra che dipenderà da come andrà questo nuovo format e se si dimostrerà un degno sostituto del suo predecessore. Nel frattempo, qui in Italia sono iniziate le audition per quella che si prefigge un’edizione rivisitata del longevo talent show.