Fenty Skin di Rihanna: in arrivo il primo profumo del marchio

Il primo profumo del marchio Fenty, fondato da Rihanna, sta per arrivare. Lo ha annunciato la cantante con un suggestivo videoclip e alcune immagini promozionali. Per ora non sappiamo come la fragranza è denominata, se da uomo o da donna o adatta ad entrambi.

Tuttavia possiamo aspettarci che sarà “qualcosa di sensuale, sicuro di sè ma sexy”. Proprio come la stessa Rihanna ha anticipato!

Fenty Skin, il secondo marchio di Rihanna dopo Fenty Beauty, ha fatto il suo arrivo da Sephora Italia lo scorso dicembre. La collezione di skincare si è aggiunta a quella di makeup del brand e presto ci sarà, dunque, anche Fenty Parfume.

Con la sua linea di prodotti per la cura della pelle, Rihanna ha riunito ingredienti provenienti da tutto il mondo e li ha combinati con le formule più efficaci, come l’acido ialuronico e la niacinamide.

A seguito di uno sfortunato incontro con un prodotto che ha aggredito la sua pelle, poi, la cantante ha deciso di dare la priorità a formule vegane e prive di glutine. La confezione? Ecologica: fatta di materiali e imballaggi ricaricabili ma con un tocco di lusso.

The way y’all skin bout to be litty! I hate taking too long for zoom meetings and dem early FaceTimes 😜!! Get into this new @fentybeauty #EazeDrop Blurring Skin Tint for that instantly smooth, blurred skin. pic.twitter.com/HeULlwfT1y — Rihanna (@rihanna) March 26, 2021

Per quanto riguarda il makeup, Rihanna è stata ispirata nel creare Fenty Beauty perché si era resa conto, dopo aver provato i migliori prodotti in circolazione, che c’era in realtà un vuoto nel mercato legato alla mancanza di trucchi che fossero adatti a tutti i tipi di pelle, particolarmente quelle più scure.

Proprio così, l’obiettivo primario di Rihanna era quello di permettere alle donne di sentirsi incluse, in qualunque luogo vivessero, focalizzandosi su un’ampia gamma di toni tradizionalmente difficili da combinare, creando formule che funzionassero su ogni tipo di incarnato, evidenziato sfumature universali.

Con queste premesse, di sicuro il misterioso profumo Fenty di Rihanna sarà qualcosa di innovativo, oltre che un successo assicurato.