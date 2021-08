Liam Payne e Maya Henry sono tornati insieme! Ecco i dettagli

Liam Payne e Maya Henry sono tornati insieme o almeno così pare!

Il cantante 27enne dei One Direction e la modella 20enne sembra che siano riusciti a riaccendere la fiamma del loro amore da ormai più di un mese, o così riporta E! News. Secondo quanto racconta il sito di gossip, Liam e Maya sono tornati insieme a metà Luglio, solo poco più di un mese dopo aver annunciato la rottura del loro fidanzamento ufficiale.

Le prime foto della coppia, come vi avevamo raccontato qui, erano uscite a fine Luglio.

Il ritorno di fiamma tra Liam Payne e Maya Henry:

“Si sono presi del tempo per stare lontani, a causa dei loro impegni lavorativi e la relazione a distanza,” ha detto un ben informato vicino a Maya ad E!. “Avevano bisogno di una pausa perché non stavano comunicando al meglio“.

A Luglio, Maya era stata avvistato in giro per Los Angeles, ma a quanto pare è dovuta andare in Inghilterra per alcuni impegni lavorativi e sono riusciti a ritrovarsi. La fonte ha raccontato anche che la coppia “sta vivendo insieme, ma non non si stanno facendo pressioni riguardo il matrimonio o il fidanzamento ufficiale“.

A quanto pare, Liam e Maya “in questo momento sono concentrati sul loro rapporto ed a passare più tempo possibile insieme“.

Ad inizio Luglio Liam Payne aveva condiviso diversi messaggi nelle storie di Instagram nei quali diceva di voler provare a far funzionare le cose; inoltre l’aveva anche taggata in diversi post.