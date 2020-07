Naya Rivera: cosa ci ha insegnato il personaggio di Santana Lopez in Glee

Con la morte prematura di Naya Rivera, scomparsa l’8 luglio dopo una gita in barca con il figlio e ritrovata il 13 luglio, inevitabilmente i pensieri sono rivolti al personaggio che interpretava nella serie Glee e quanto iconico abbia reso quel ruolo. Glee non è mai stata solo una serie tv e Santana Lopez non è mai stato solo un fictional character. Naya, con la sua capacità innata e il suo talento l’ha resa viva in tutti i sensi.

Una forza della natura, Naya in primis che ha messo questo spirito sempre combattivo e il suo humor nel suo ruolo sul piccolo schermo. Come gli stessi attori della serie l’hanno descritta parlando della sua persona. Anche se non la conosciamo direttamente, sappiamo che la nostra adorata Santana Lopez non sarebbe stata la stessa senza la sua interprete.

Ecco cosa ci ha insegnato Naya Rivera nel ruolo di Santana Lopez