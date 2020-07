Jeffree Star scaricato da Morphe dopo il drama di Tati

Un nuovo ciclone travolge il mondo del make up statunisense. Protagonista ancora una volta è Jeffree Star, uno dei make up artist e content creators più seguiti e amati al mondo. Nelle scorse ore, infatti, l’azienda Morphe con cui Star collaborava da tempo ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti con lo youtuber.

Clicca qui sotto per approfittare delle ultime offerte online di Douglas!

Today we’ve made the decision to cease all commercial activity related to Jeffree Star and affiliated products. We expect this to conclude within the coming weeks. As we look to the future, we will continue to share updates on what lies ahead for the Morphe brand.

— Morphe (@MorpheBrushes) July 10, 2020