Le Little Mix cancellano il Summer Tour a causa del Coronavirus

Anche le Little Mix hanno dovuto cancellare il loro Summer Tour a causa dell’attuale emergenza Coronavirus. Leigh-Anne, Jesy, Jade e Perrie hanno comunicato la notizia attraverso un post sul loro profilo Instagram ufficiale.

Il tour era previsto in UK e sarebbe dovuto partire il prossimo 26 giugno da Falkirk per poi concludersi il 26 luglio ad Aberdeen.

Ecco l’annuncio delle Little Mix

Siamo tristi di annunciare che dopo le ultime disposizioni del Governo dobbiamo cancellare le date dell’UK Summer Tour. La salute e il benessere dei nostri fan e della nostra crew è sempre la nostra priorità numero 1. Per favore controllate le vostre email per ulteriori informazioni. Contattateli se non avete ricevuto nessuna email entro il 5 maggio. Per favore rimanete a casa e state al sicuro, tanto amore, the girls.

Nuovi progetti

Di recente la girl band ha rilasciato il nuovo singolo Break Up Song, nonostante le quattro ragazze si trovassero a distanza a causa del social distancing hanno comunque voluto fare questa piccola sorpresa ai fan. Break Up Song è diventata anche una challenge su TikTok lanciata dalle stesse artiste.

Il loro concerto a Milano

A settembre 2019 le quattro ragazze inglesi sono state nel nostro paese per il loro LM5 The Tour al Mediolanum Forum di Assago. Un inno al femminismo e al girl power, così si sono presentate al pubblico seguendo un filo conduttore e raccontando una storia, che può essere la storia di tutte le donne (QUI per leggere la recensione completa).