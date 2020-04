The OC: traduzione, testo e audio di California, la canzone della sigla

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo 23 aprile tornerà su Italia 1 l’appuntamento con The OC! Proprio così! A tanti anni di distanza dalla sua messa in onda originaria, il serial fa il suo ritorno per allietarci i pomeriggi nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

The OC, ambientato nell’esclusivo Orange County californiano, diventò un fenomeno di culto fra i giovanissimi, lanciando attori del calibro di Adam Brody, Rachel Bilson e Mischa Barton. Gli adolescenti “di allora” si ricordano della serie, in ogni caso, anche e soprattutto in funzione della sua colonna sonora.

Come dimenticare, d’altra parte, la sigla? Quando pensiamo a The OC, infatti, pensiamo anche e soprattuto alla celebre California.

Il pezzo che fa da colonna sonora portante dello show e ci introduce alle sue atmosfere è scritto e interpretato dal gruppo Phantom Planet.

Qui sotto potete ascoltare e acquistare la canzone colonna sonora di The OC e leggerne il testo con relativa traduzione!





Traduzione

siamo stati in giro

guidando sotto il sole

cercando il numero uno

California stiamo arrivando

proprio da dove siamo partiti

le persone prendono le tue armi

la tua ombra pesa una tonnellata

guidando lungo la 101

California stiamo arrivando,

proprio da dove siamo partiti

California!

Stiamo arrivando!

Stereo acceso

lo ascoltiamo mentre viaggiamo

ora nulla mi potrà fermare

California stiamo arrivando

proprio da dove siamo partiti

Pedale fino in fondo

pensando al ruggito del motore

che ci porterà verso la spiaggia California stiamo arrivando

proprio da dove siamo partiti

California!

Stiamo arrivando!

California!

Stiamo arrivando!

oh oh

California!

Stiamo arrivando!

California!

Stiamo arrivando!

California!

Stiamo arrivando!

California!

Stiamo arrivando!

Testo

We’ve been on the run

Driving in the sun

Looking out for number one

California here we come

Right back where we started from

Hustlers grab your guns

Your shadow weighs a ton

Driving down the 101

California here we come

Right back where we started from

California (California)

Here we come!

On the stereo

Listen as we go

Nothing’s gonna stop me now

California here we come

Right back where we started from

Pedal to the floor

Thinkin’ of the roar

Gotta get us to the show

California here we come

Right back where we started from

California (California)

Here we come!

California, California

Here we come, oh oh

California, California

Here we come!

California, California

Here we come!

California, California

Here we come!

California, California

Here we come!