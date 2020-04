Matteo Faustini: Vorrei (La Rabbia Soffice) è il nuovo singolo! (Testo)

Venerdì 24 aprile uscirà in radio Vorrei (La Sabbia Soffice), il nuovo singolo del cantautore Matteo Faustini, estratto dal suo album di inediti Figli delle Favole!

Scritto da Matteo Faustini insieme a Marco Rettani, il brano “Vorrei (La Rabbia Soffice)” è uno sfogo delicato, una lettera a cuore aperto che esprime i sentimenti e lo stato d’animo del cantautore nei confronti della società odierna.

Ecco come Matteo ha commentato il significato della canzone:

Voglio veramente bene a questo pezzo, a questo pezzo di me. Qui sono nudo, senza vergogna, a chiedere aiuto. Credo fermamente che uno dei nostri obiettivi sulla terra sia quello di migliorarci dentro, in questo brano parlo di alcune cose che vorrei modificare di me, in me. Ci sto lavorando.

“Figli delle Favole” è un concept album incentrato sul mondo delle favole e sugli insegnamenti che possiamo trarre da esse. Prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi e Mario Natale, il disco affronta, con l’utilizzo di metafore e giochi di parole, temi importanti come il bullismo, razzismo, omofobia e celebra l’amore nelle sue molteplici forme.

L’album contiene inoltre il brano Nel Bene e Nel Male, in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il suo valore musicale e letterario.

Qui sotto trovate il testo di Vorrei (La sabbia soffice) di Matteo faustini!

Ma dove sei?

Sono mesi che sto digerendo una lettera

Che avrei voluto averti letto in tempo

E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo

Ma la musica è lingua con cui parlo meglio

Vorrei un mondo più sincero e con meno confini

Invece di una società modello, telefono senza fili

E un mondo che funziona come il gioco della sedia

Ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra

Vorrei che all’università il voto più alto fosse trenta

E la lode per chi supera l’esame di coscienza

Giochiamo a nascondino dietro a una preghiera

Ma il silenzio è solo un’omissione di difesa

Vorrei un cuore senza regole

V0rrei un carattere flessibile

Vorrei una vita più potabile

Vorrei che la rabbia fosse soffice

V0rrei imparare a stare un po’ da solo

Senza poi dimenticare come amare qualcuno

Vorrei una favola abitabile

Vorrei

Io vorrei

Essere carboidrato di un cuore affamato

Vorrei

Esser l’ago puntato di un cuore disorientato

Vorrei imparare ad apprezzare ogni sofferenza

Perché il dolore è solo un acceleratore di esperienza

Vorrei spiegare che si può lottare insieme

A quei rapporti che si sporcano più in fretta della neve

Vorrei una primavera senza mille allergie

Una prima vera storia senza le bugie

Vorrei tornare indietro e non chiuder quella porta

Perché è un peccato e un’opportunità non colta

V0rrei un cuore senza regole

Vorrei un carattere flessibile

Vorrei una vita più potabile

V0rrei che la rabbia fosse soffice

Vorrei imparare a stare un po’ da solo

Senza poi dimenticare come amare qualcuno

Vorrei una favola abitabile

Io vorrei

Essere carboidrato di un cuore affamato

Vorrei

Esser l’ago puntato di un cuore disorientato

Vorrei troppe cose eppure ne posseggo tante

Come alla Sirenetta a cui mancavano le gambe

Ma quello che io voglio non lo posso avere

Come aprire un regalo che non ti appartiene

Che non ci appartiene

Ascoltato da un cuore sintonizzato

Ricordato dal cuore dimenticato

Io vorrei

Essere adottato da un cuore innamorato