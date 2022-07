Sotto il sole di Amalfi: la recensione del sequel del film Netflix

Se due anni fa Netflix ci aveva portato Sotto il sole di Riccione, quest’anno ci accompagna Sotto il sole di Amalfi con il sequel della commedia che portava il titolo della hit dei thegiornalisti. Una colonna sonora diversa e un’intreccio di buoni sentimenti che riesce a toccare tematiche importanti come il coraggio di osare, nella vita di tutti i giorni così come nei sentimenti.

Dove eravamo rimasti

Sotto il sole di Amalfi riprende la stessa formula “a episodi” del suo predecessore, andandosi però a concentrare più che altro sui personaggi di Vincenzo e Camilla, i bravi e promettenti Lorenzo Zurzolo e Ludovica Martino. Insieme a loro vecchi e nuovi amici, ma anche l’apprensiva mamma di Vincenzo, Irene, (Isabella Ferrari) alle prese con la sua nuova relazione con Lucio (Luca Ward).

La recensione del film

Estate è sinonimo di leggerezza, ma anche di crescita. Sì perché spesso è proprio durante l’estate che succedono quelle piccoli grandi cose che cambiano la vita: che si tratti di un’esperienza, la presa di una nuova consapevolezza o l’incontro con una persona speciale.

Tra scorci mozzafiato e un’atmosfera che richiama proprio questa leggerezza, Sotto il sole di Amalfi è il racconto di un’estate e di tante estati insieme. In particolare di quelle in cui l’adolescenza lascia il posto all’età adulta, ma anche di tutti quei momenti in cui è necessaria una svolta. Così Ludovico e Camilla, ma anche Irene e Lucio e tutti gli altri, nonostante si trovino a vivere momenti della vita diversissimi dovranno mettersi in discussione di fronte alle loro ansie e paure.

Sentimenti umani che, chiunque nella vita, si è trovato a vivere almeno una volta durante un’estate assolata in compagnia di persone speciali. Ed è così che i protagonisti di Sotto il sole di Amalfi ricordano proprio questo: che i bivi fanno parte della vita e che, qualunque direzione si prenda, l’importante è farlo con convinzione. Come si dice, con il cuore.

Beh, poi la vita non è di certo un film… ma questo lo sappiamo già. Nonostante tutto, per quasi due ore, è bello lasciarsi cullare all’ombra di una storia in cui la leggerezza sembra quasi quella della brezza della spiaggia.

Sotto il sole di Amalfi, il cast del film

Sotto il sole di Amalfi è interpretato da Ludovica Martino e Lorenzo Zurzolo che riprendono rispettivamente i ruoli di Camilla e Vincenzo e che si confermano come due interpreti promettenti gli attori della loro generazione.

In particolare Lorenzo Zurzolo che dà al suo personaggio quell’insicurezza tipica della sua età, riuscendo anche in una prova d’attore complessa tornando a interpretare un ragazzo non vedente.

