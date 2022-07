Paso Adelante: sono iniziate le riprese del reboot UPA Next

Come ha rivelato una delle attrici protagoniste, Beatriz Luengo sui suoi canali social, sono iniziate ufficialmente le riprese di UPA Next, il reboot dell’iconica serie tv Paso Adelante.

“Lola è tornata” ha scritto ieri Beatriz su Twitter, confermando che le porte della scuola diretta da Carmen Arranz sono pronte a riaprire i battenti.

La notizia, in realtà, era già nell’aria da un anno e mezzo a questa parte quando il direttore di Atresmedia aveva annunciato l’arrivo del reboot.

La conferma è arrivata appunto con il post dell’attrice che veste i panni di Lola, una delle ballerine protagoniste attorno a cui ruota la trama dello show.

In UPA Next sappiamo che verranno introdotti nuovi personaggi ma non mancheranno i volti storici come Roberto e ovviamente Lola.

Secondo Filmaffinity, inoltre, ci sarà anche Silvia, interpretata da Monica Cruz.

Paso Adelante: trama, personaggi principali e attori

Un paso adelante, questo il titolo originale, è una serie tv spagnola di 84 episodi (173 in Italia), trasmessa dal 2002 al 2005, e dallo scorso ottobre è su Netflix Spagna.

La serie è incentrata sulle storie di alcuni ragazzi che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid.

I protagonisti in tutte le stagioni affrontano lezioni di ballo e recitazione, amicizie, intrighi, scandali e storie d’amore. Le vite degli studenti spesso si intrecciano a quelle dei professori.

Lola Fernández (Beatriz Luengo): timida, vitale, responsabile e determinata. Ha grandissime doti nel canto e nella danza. Fin dal primo giorno si innamora di Pedro, però riuscirà a conquistarlo solo al terzo anno nella scuola.

Pedro Salvador (Pablo Puyol) figlio di pescatori, aspira a diventare un famoso ballerino ma è costretto a lavorare per poter pagare le rette scolastiche. Si innamora prima di Silvia, poi ha una breve relazione con Marta e una cotta per Adela, per poi finalmente capire che è Lola la ragazza per lui.

Roberto Arenales (Miguel Muñoz): settimo figlio di una famiglia agiata, Roberto tenta di richiamare l’attenzione su di sé in qualunque modo. Dietro l’arroganza, tuttavia, si nasconde un ragazzo vulnerabile ed insicuro. Il suo ingresso alla scuola è frutto della ribellione verso la sua famiglia dopo che ha compresp di essere portato per le discipline artistiche. Ha un figlio, Sergio, avuto in giovanissima età.

Ingrid Muñoz (Silvia Marty): ragazza dal carattere forte e vivace, sua madre è ricoverata in un ospedale psichiatrico e conosce il padre solo durante il secondo anno nella scuola. Ha una storia travagliata con Juan, il professore di canto.

Silvia Jáuregui (Monica Cruz): ragazza all’inizio introversa e molto snob, ricca di famiglia. Viene considerata la migliore ballerina classica della scuola, ed è anche nipote della co-direttrice Alicia. Sua madre era una ballerina professionista e suo padre direttore d’orchestra. Silvia ha una breve relazione con Pedro, poi con Roberto, da cui rimane incinta (ma ha un aborto spontaneo) e con Pavel, oltre che con il suo ex Alvaro, che le causerà anche guai con la giustizia.

Marta Ramos (Dafne Fernandez): eccellente ballerina di danza classica, sorella minore di Adela, entra nella scuola un anno dopo gli altri. Ha una storia con Pedro e poi con Roberto. Durante il suo primo anno nella scuola soffre di bulimia, facendo preoccupare molto sua sorella. All’ultimo anno scopre di avere una grave malattia cardiaca, che prima ignora per paura, ma che poi affronta con la vicinanza di Roberto e dei genitori, facendosi operare.

Jero Juiz (Raul Peña): è un musicista e autore di canzoni, ed è pronto a tutto per il successo. Grazie alla sua bravura entra nella scuola direttmente al secondo anno. Si innamora prima di Lola, con cui si mette insieme, tradendola poi però con Erika.

Carmen Arranz (Lola Herrera): fondatrice e direttrice della scuola, ex attrice teatrale, dal carattere rigido ma molto saggio.

Adela Ramos (Natalia Millan): professoressa di danza classica della scuola, severa ma molto amata da tutti. Nata ballerina classica, un incidente le ha impedito la carriera, portandola all’alcolismo. Il lavoro nella scuola rappresenta per una salvezza. Ha una storia con il professore di recitazione Cristóbal, che tradisce per Pedro.