Lady Gaga posticipato l’album Chromatica: l’annuncio della cantante

L’album Chromatica di Lady Gaga non vedrà la luce. Almeno non il 10 aprile come precedentemente annunciato. La cantante di Stupid Love, con un lungo post su Instagram ha fatto sapere ai fan di aver preso questa decisione per il momento storico che stiamo vivendo con l’emergenza Coronavirus.

Prima di tutto mi voglio assicurare che stiate tutti bene, sto pensando a tutti voi. Volevo dirvi che dopo averci pensato a lungo abbiamo deciso di posticipare l’uscita del mio album Chromatica. Annuncerò una nuova data per il 2020 molto presto. Questo è un momento davvero spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti che abbiamo dobbiamo pensare a guarirci e a stare bene, non mi sembra il momento adatto per rilasciare un album durante una pandemia. Invece vorrei che ci concentrassimo nel trovare delle soluzioni, fare in modo che ci siano gli strumenti medici adatti, che i bambini abbiano la giusta assistenza, e aiutare chi è stato colpito economicamente da questa pandemia. Come saprete ho dovuto posticipare anche il mio tour a Las Vegas previsto per aprile. Spero che l’appuntamento per maggio continui e avevo i programma di vedervi tutti questa estate in tour. Dovevo partecipare al Coachella e tantissime altre cose in ballo per voi per questa Chromatica Era. So che probabilmente siete tristi e arrabbiati, ma vi chiedo di essere sempre gentili soprattutto in questo momento difficile per tutti. Spero che apprezzerete l’album quando sarà uscito ma per il momento STIAMO A CASA. Ma vi prometto che quando tutto questo sarà finito renderò tutto molto divertente, non vedo l’ora di ballare insieme a voi