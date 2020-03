5 Seconds Of Summer: audio, testo e traduzione di Wildflower

I 5 Seconds Of Summer hanno rilasciato un nuovo singolo! Il brano si chiama Wildflower e sarà contenuto nel prossimo album della band dal titolo Calm.

5 Seconds of Summer - Wildflower (Lyric Video)

I hear you callin’ out my name

I love the sound, I love the taste

And I can see it in your face

You’ve got a side you can’t explain

Traduzione

[Pre-Chorus: Calum] You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)‘Cause I wanna hold ya‘Cause I know where tonight is going [Chorus: Calum, All] You’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflowerYou’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflower [Post-Chorus: Calum, All] You know you are my favorite fantasyA fatal love songWaterfall is overflowin’You’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflower [Verse 2: Calum] I see the colour in your veins (Veins)It makes me smile (Smile), it makes me shake (Shake), oohI see the shadow in my brain (Brain)And I like its look (Look), and I like its shape (Shape), ooh [Pre-Chorus: Calum] You’re tellin’ me, you’re tellin’ me, you’re tellin’ me you wanna come over (Over)You wanna be, you wanna be, you wanna be, you wanna be closer (Closer)I love it when you wear your hair down over your shoulder (Shoulder)‘Cause I wanna hold ya‘Cause I know where tonight is going [Chorus: Calum, All] You’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflowerYou’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflower [Post-Chorus: Calum, All] You know you are my favorite fantasyA fatal love songWaterfall is overflowin’You’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflower [Bridge: All] (Ooh, ooh, ooh)Wildflower(Ooh, ooh, ooh)WildflowerWildflower(Ooh, ooh, ooh)Wildflower [Chorus: Calum, All] You’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflowerYou’re the only one who makes meEvery time weI’ll tell you what I likeMy wildflower [Post-Chorus: Calum, All] You know you are my favorite fantasy (Wild-wild-wildflower)A fatal love songWaterfall is overflowin’ (Wild-wild-wildflower)You’re the only one who makes me (Wild-wild-wildflower)Every time we (Wild-wild-wildflower)I’ll tell you what I likeMy wildflower [Outro: All] Wildflower

Ti sento chiamare il mio nome

Adoro il suono, adoro il gusto

E posso vederlo in faccia

Hai un lato che non puoi spiegare

Mi stai dicendo, mi stai dicendo, mi stai dicendo che vuoi venire (oltre)

Vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere più vicino (Più vicino)

Lo adoro quando ti metti i capelli sopra la spalla (spalla)

Perché voglio stringerti

Perché so dove stasera sta andando

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata è straripante

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Vedo il colore nelle tue vene (vene)

Mi fa sorridere (Smile), mi fa scuotere (Shake), ooh

Vedo l’ombra nel mio cervello (Cervello)

E mi piace il suo aspetto (Look), e mi piace la sua forma (Shape), ooh

Mi stai dicendo, mi stai dicendo, mi stai dicendo che vuoi venire (oltre)

Vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere più vicino (Più vicino)

Lo adoro quando ti metti i capelli sopra la spalla (spalla)

Perché voglio stringerti

Perché so dove stasera sta andando

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Sai di essere la mia fantasia preferita

Una canzone d’amore fatale

La cascata è straripante

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore di campo

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore di campo

Fiore di campo

(Ooh, ooh, ooh)

Fiore di campo

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Sei l’unico che mi rende

Ogni volta che

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico

Sai di essere la mia fantasia preferita (Wild-wild-wildflower)

Una canzone d’amore fatale

La cascata è straripante (Wild-wild-wildflower)

Sei l’unico che mi rende (Wild-wild-wildflower)

Ogni volta che (Wild-wild-wildflower)

Ti dirò cosa mi piace

Il mio fiore selvatico