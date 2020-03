Lady Gaga conferma la collaborazione con Ariana Grande?

Lady Gaga potrebbe aver confermato la collaborazione con Ariana Grande per il suo album Chromatica. In una recente intervista a Paper Magazine la cantante di Stupid Love ha dichiarato di aver composto un brano con una popstar e che entrambe hanno vissuto dell’esperienze traumatizzanti nella loro vita.

La mente dei fan è subito andata proprio alla cantante di Thank U Next che negli ultimi anni ne ha vissute un po’ di ogni, dall’attentato a Manchester alla morte prematura del suo ex fidanzato e migliore amico Mac Miller.

Le parole di Lady Gaga

Ecco cosa ha detto Stefani Germanotta su questa collaborazione: “Mi sono seduta con lei e abbiamo parlato delle nostre vite. Si tratta di due donne che hanno una conversazione su come andare avanti ed essere grate di quello che si sta facendo. Si tratta di una canzone scritta in celebrazione delle lacrime”.

Cosa sappiamo sull’album di Gaga

Anticipato dal singolo Stupid Love, il nuovo album uscirà il 10 aprile. L’album è disponibile per il pre order ma non abbiamo ancora la tracklist e non sappiamo se la copertina condivisa dalla cantante sia di fatto quella ufficiale.

L’artista statunitense è stata impegnata in questi mesi alla promozione del suo marchio di trucchi e, in parallelo, con la sua residency a Las Vegas. Lo scorso anno, come ricorderete, la cantante è tornata in vetta alle classifiche mondiali grazie alla colonna sonora del film A star is born.

Cosa ne pensate di una possibile collaborazione tra Ariana Grande e Lady Gaga?