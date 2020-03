Nicole Rossi pubblica il suo primo libro: Isolament(e)o

Si intitola Isolament(e)o il primo libro di Nicole Rossi, tra i personaggi più popolari del momento soprattutto per i giovanissimi. Il libro uscirà il 14 aprile per De Agostini.

Il pubblico televisivo l’ha conosciuta come studentessa de Il Collegio. E l’ha ritrovata nell’Estremo Oriente, ogni martedì sera su Rai 2, grazie al reality Pechino Express, in coppia con un’altra ex collegiale: Jennifer Poni.

Nicole Rossi ha deciso di raccontarsi in un volume che è un diario personale in cui ha raccolto pensieri, riflessioni, poesie, disegni. Ribelle come tante adolescenti sanno essere, la Rossi collegiale è stata una vera e propria testa calda, proiettata nell’epoca incandescente del 1968. Proprio il reality le ha cambiato la vita facendone emergere la forte personalità.

Romana con l’attitudine naturale alla leadership, Nicole sa come farsi notare e non ammette le vie di mezzo: o la si ama o la si odia. Insomma, non è certo una ragazza che passa inosservata. E se così è stata in tv, anche nella vita quotidiana la Rossi sa il fatto suo.

Chi è Nicole Rossi?

“Una sognatrice che non stacca mai i piedi da terra”: queste le parole con cui si definisce la giovane seguitissima anche sul suo profilo Instagram. Musica e arte sono le sue grandi passioni ma aspira anche a essere una guida e un aiuto per gli altri.

Nicole ha 19 anni e frequenta il Liceo delle Scienze Umane di Roma. Ne Il Collegio si è subito distinta per una grande caparbietà e un notevole spirito rivoluzionario. La ragazza ama infatti impegnarsi nel sociale e detesta le imposizioni. Ama fare interviste su questioni sociali che spaziano dal tema dei migranti alla comunità LGBT e le piacerebbe intraprendere la carriera giornalistica. Da tempo è fidanzata con un ragazzo più grande e ha partecipato a diversi Gay Pride. L’esperienza nel Collegio le è servita per rivalutare le autorità.