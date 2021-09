Lady Gaga e Tony Bennett – Love for Sale: audio, testo e traduzione

Lady Gaga e Tony Bennett hanno pubblicato oggi la title track di Love for sale, il disco che verrà rilasciato il 1° di ottobre, già anticipato dal primo singolo estratto intitolato I Get a Kick Out of You.

Testo Love for sale Lady Gaga e Tony Bennett

When the only sound in the empty street

Is the heavy tread of the heavy feet

That belong to a lonesome cop

She opens shop

When the moon so long has been gazing down

On the wayward ways of this wayward town

That her smile becomes a smirk

She goes to work

Love for sale

Appetising young love for sale

Love that’s fresh and still unspoiled

Love that’s only slightly soiled

Love for sale

Who will buy?

Who would like to sample her supply?

Who’s prepared to pay the price

For a trip to paradise?

Love for sale

Let the poets pipe of love

In their childish way

I know every type of love

Better far than they

If you want the thrill of love

She’s been through the mill of love

Old love

New love

Every love but true love for sale

Appetising young love for sale

If you want to buy her wares

Follow me and climb the stairs

Love for sale (Take it)

Let the poets pipe of love

In their childish way

I know every type of love

Better far than they

If you want the thrill of love

She’s been through the mill of love

Old love

New love

Every love but true love for sale

Appetising young love for sale

(Love for sale, lovey)

If you want to buy her wares

Follow me and climb the stairs

Love for sale

Traduzione Love for sale Lady Gaga e Tony Bennett

Quando l’unico suono nella strada vuota

È il passo pesante dei piedi pesanti?

Che appartengono a un poliziotto solitario

Lei apre un negozio

Quando la luna ha guardato giù così a lungo

Sulle vie ribelli di questa città ribelle

Che il suo sorriso diventa un sorrisetto

Lei va a lavorare

Amore in vendita

Appetitoso amore giovane in vendita

L’amore è fresco e ancora incontaminato

Amore che è solo leggermente sporco

Amore in vendita

Chi comprerà?

Chi vorrebbe assaggiare la sua fornitura?

Chi è disposto a pagare il prezzo?

Per un viaggio in paradiso?

Amore in vendita

Lascia che i poeti cantino d’amore

Nel loro modo infantile

Conosco ogni tipo di amore

Meglio lontano di loro

Se vuoi il brivido dell’amore

Ha attraversato il mulino dell’amore

Vecchio amore

Nuovo amore

Ogni amore tranne il vero amore in vendita

Appetitoso amore giovane in vendita

Se vuoi comprare la sua merce

Seguimi e sali le scale

Amore in vendita (prendilo)

Lascia che i poeti cantino d’amore

Nel loro modo infantile

Conosco ogni tipo di amore

Meglio lontano di loro

Se vuoi il brivido dell’amore

Ha attraversato il mulino dell’amore

Vecchio amore

Nuovo amore

Ogni amore tranne il vero amore in vendita

Appetitoso giovane amore in vendita

(Amore in vendita, amorevole)

Se vuoi comprare la sua merce

Seguimi e sali le scale

Amore in vendita